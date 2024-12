Grávida, Maíra Cardi tem sangramento e médico faz recomendação: 'sem sexo'

A coach Maíra Cardi passou por momentos desesperadores no último domingo (22). Nas redes sociais, a beldade, que está grávida do seu primeiro filho com Thiago Nigro, contou que sofreu um sangramento. Em seu perfil do Instagram, ela explicou que a situação aconteceu após o casal ter relações sexuais.

“Hoje acordei me sentindo super bem e até pensei em treinar um pouco, mas lembrei que o médico recomendou evitar esforço físico até a 10ª semana, já que esse período tem mais risco de perder o bebê,” começou ela.

Na sequência, Maíra contou que foi recomendada a evitar ter relações sexuais. “Quando fui ao banheiro, saiu um pouquinho de sangue. Pode ser normal, mas o médico pediu para eu ficar deitada e evitar relações. Amanhã faremos uma ultrassonografia importante para entender melhor”, contou.

Apesar do susto, Maíra Cardi afirmou que está confiante em Deus. “Tudo tem o tempo de Deus, e está nas mãos dEle. Não tenho por que me preocupar, apenas me ocupar em fazer o que está ao meu alcance, como ficar de repouso. Normalmente, as mulheres ficam apavoradas. No início, confesso que fiquei, mas aprendi a lidar com isso. Deus é o dono de tudo, e confio nos planos dEle”, completou a influenciadora.

Em outro vídeo, Maíra contou que começou a tomar um remédio recomendado pelo médico. “Caso eu tenha algum outro sangramento, ele recomendou que eu vá pro Einstein”, contou ela. Vale lembrar que, Maíra já tem mais dois filhos fruto de relacionamentos anteriores.