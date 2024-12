Preta Gil segue internada na UTI; veja o estado de saúde

A cantora Preta Gil segue internada na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A artista precisou realizar uma nova cirurgia para a retirada de tumores, na última quinta-feira (19). De acordo com o boletim médico, a famosa permanecerá em recuperação.

“A paciente Preta Maria Gadelha Gil Moreira (Preta Gil) encontra-se estável, acordada e conversando. Ela permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em recuperação da cirurgia realizada na última quinta-feira, diz 19 de dezembro”, diz a nota.

Para quem não acompanhou, Preta Gil, que foi diagnosticada com um tumor maligno no reto no início de 2023, precisou passar por uma nova cirurgia para conter o avanço da doença. De acordo com a assessoria da artista, o procedimento chegou ao fim na madrugada da última sexta-feira (20), e durou mais de 20 horas.

Após a cirurgia, Preta precisou ser sedada para conter as fortes dores do pós-operatório. Em nota de esclarecimento, a assessoria da artista atualizou os fãs. "Por conta da duração do procedimento e para controle da dor, ela permanece sedada. A previsão da equipe médica é remover a sedação amanhã pela manhã", detalhou o boletim.

Preta Gil desabafa antes da internação

Vale lembrar que, antes de ser internada, Preta desabafou sobre a sua vontade de viver. "Aqui estou eu, mais uma vez diante de uma cirurgia muito grande, mas minha fé, minha vontade de viver é maior que tudo! O sentimento agora é de gratidão e muito amor no coração", disse.

"Gratidão por poder me tratar, por estar cercada de médicos muito competentes, um amor que transborda vindo da minha família, dos meus amigos e de vocês! Amanhã a cirurgia começa muito cedo, e pedi a minha equipe que informem vocês!", acrescentou.