Sabrina Sato faz forte relato sobre o namorado Nicolas Prattes

Durante o "The Masked Singer", Sabrina Sato falou sobre a importância de Nicolas Prattes em sua vida. O momento arrancou aplausos e lágrimas dos jurados que compartilham a bancada do programa com Sabrina.

“O Nicolas entrou na minha vida e a transformou completamente. Eu senti coisas que nunca tinha sentido. Esse amor é muito profundo e realmente transformou a minha vida. Eu estava em um momento em que havia esquecido que eu era mulher, que havia esquecido de mim mesma, que poderia ser feliz, sabe?”, disse a jurada do programa.

Ela completou, dizendo que estava completamente focada no trabalho e em cuidar da filha, mas acabou se esquecendo de cuidar de si mesma. “Ele chegou em um momento muito especial”, acrescentou.

Internautas e amigos comentaram nas redes sociais, oferecendo apoio à apresentadora: “Te amo”, comentou Tatá Werneck, que também compartilha a bancada com Sabrina como jurada do programa. “Como é poderoso ver uma mãe redescobrindo a mulher que existe dentro dela”, comentou uma internauta.

Vale lembrar que Sabrina Sato estava grávida do ator Nicolas Prattes, mas perdeu o bebê na 11ª semana de gestação, no início de novembro deste ano. Ela havia anunciado a gravidez em meados de outubro.