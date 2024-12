Neymar e Bruna Biancardi são flagrados em momento inusitado e web reage

O Neymar e a Bruna Biancardi foram flagrados curtindo um momento romântico, no último final de semana. O casal, que curte férias no Brasil, está aproveitando cada segundo a companhia um do outro. No último domingo (22), o jogador chegou a publicar uma foto dos dois juntos e se declarou.

Em seu perfil do Instagram, o jogador escreveu: "Te amo". Na sequência, Neymar mostrou a primeira foto que ele mesmo tirou de Bruna, no dia em que se conheceram em uma festa na mansão do atleta. "Dia que encontrei a mulher da minha vida", derreteu-se.

Nas redes sociais, os internautas opinaram sobre os pombinhos. "Num é que ele tomou jeito mesmo?", indagou um usuário. "Incrível como ela parece com a Marquezine", comentou outro. "Bruna tá sabendo edificar o seu lar. Sobre o amor é isso: é você apostar para da certo e o menino Ney tá crescendo", comentou mais um.

Vale lembrar que, o casal viveu momentos turbulentos durante a relação. Em novembro de 2023, Bruna e Neymar anunciaram o fim do relacionamento. Na época, ela tinha acabado de dar à luz a Mavie e existiam rumores de traição do atleta. Após isso, ela confirmou que eles não estavam mais juntos.

Contudo, em junho de 2024, os dois realizaram o batizado da filha e começaram a surgir rumores de que estariam ensaiando uma reconciliação. Em julho de 2024, os dois foram flagrados trocando carinhos e beijos em um show do cantor Thiaguinho.