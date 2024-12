Rachel Sheherazade é demitida da TV Record

Chegou ao fim a permanência da apresentadora Rachel Sheherazade na TV Record. Após fracassar na audiência com o programa "Domingo Record", a ex-A Fazenda foi dispensada pela emissora do bispo Edir Macedo. As informações são do perfil "Choquei".

Entretanto, o contrato com a jornalista ainda não findou, e vai até o próximo dia 31 de dezembro. De acordo com a emissora, Rachel foi sinalizada de que não há projetos previstos para ela no próximo ano. Apesar de ter sido dispensada, a comunicadora deixará a emissora com as "portas abertas".

Nas redes sociais, os internautas opinaram sobre a saída da jornalista. "Não souberam aproveitá-la dando um jornal. Ela é uma excelente jornalista. Record é amadora demais", opinou um usuário. "Quem perde são eles, porque a Rachel é maravilhosa e além de tudo muito talentosa", comentou mais um. "A arrogância falou mais alto", criticou outro.

Vale lembrar que, além de Sheherazade, Rodrigo faro teve a sua última gravação nos estúdios da TV Record, na sexta-feira (20). O apresentador foi demitido da emissora após 17 anos de casa. O famoso aproveitou o momento para se despedir dos colaboradores da "Hora do Faro", e mandou um emocionante recado.

“Quero agradecer por toda dedicação, talento e por estar ao meu lado durante todos esses anos de sucesso. Desejo que seu Natal seja maravilhoso e que 2025 seja um ano abençoado, repleto de conquistas. E não se esqueça: você faz parte dessa história de sucesso! Obrigado por tudo, Rodrigo Faro”, escreveu.