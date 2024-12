Virginia Fonseca surpreende Zé Felipe com presente avaliado em quase R$ 400 mil

A Virginia Fonseca não economiza quando o assunto é presente. A influenciadora chocou a web com os "mimos" que escolheu para o marido Zé Felipe, e as filhas Maria Alice e Maria Flor. Na noite de quarta-feira (25), a apresentadora do SBT compartilhou a reação dos familiares recebendo as "lembrancinhas" luxuosas.

Além do marido e das filhas, Margareth, mãe da beldade também recebeu uma bolsa da grife Louis Vuitton. Nos Stories do Instagram, Zé Felipe compartilhou o presente que recebeu: um relógio avaliado em quase R$ 393.500 mil. "Papai também ganhou presente", disse ela.

Vale ressaltar que, o presente em questão é um modelo exclusivo da marca Rolex: Oyster Perpetual Sky-Dweller em ouro amarelo 18 quilates, descrito no site oficial como uma peça que combina sofisticação com funcionalidade de ponta.

Já as bolsas das meninas contam com uma temática especial de Natal e custam R$ 5.050 (Maria Flor) e R$ 5.450 (Maria Alice). Nas redes sociais, o gosto luxuoso da influenciadora chamou a atenção dos internautas que opinaram sobre os altos valores.

"Quem pode, pode! Quem não pode fica com inveja", escreveu um usuário. "Se ela pode então tudo bem. Se eu pudesse eu faria igual e quem critica se pudesse faria igual também", comentou outro. "Todas as postagens dela são sobre dinheiro", disse outro.