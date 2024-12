Ex-BBBs Fred Nicácio e Fernanda Bande protagonizam climão nos estúdios Globo

O espaço ficou pequeno para os ex-BBBs Fred Nicácio e Fernanda Bande durante as gravações do especial "Bodas de Prata" do BBB, que será exibido na noite desta quinta-feira (26), na Globo. Segundo fontes que estiveram presentes no local, o médico rejeitou qualquer tipo de interação com a apresentadora.

Além disso, o ex-BBB teria forçado a produção a alterar o roteiro original do programa para que ele ficasse longe de Bande, mais conhecida como "Loba". Segundo a revista "Contigo", duplas foram formadas para uma dinâmica.

Na ocasião, Fred (BBB 23) e Nanda (BBB 24) estariam juntos na atividade, mas tudo precisou ser alterado às pressas por conta de uma imposição do médico. Ainda de acordo com a revista, Fred, que luta pela igualdade racial, teria dito que Nanda havia sido racista com Davi Brito em um determinado momento do jogo.

Para quem não acompanhou, a rede Globo selecionou alguns ex-participantes que marcaram as edições para gravarem as primeiras chamadas para o BBB 25, e darem seus depoimentos sobre suas passagens pelo programa.

Na chamada, Tadeu Schmidt é o celebrante da “cerimônia”, enquanto ex-BBBs serão convidados especiais, segundo o jornal Extra. O encontro reúne participantes marcantes, como o vencedor da primeira edição, Kleber Bambam, Fani Pacheco, dos BBBs 7 e 13 e Gil do Vigor, do BBB 21.