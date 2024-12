Carlinhos Maia é denunciado ao Ministério Público por transfobia

O humorista Carlinhos Maia gerou mais polêmicas nas suas redes sociais. O influenciador foi denunciado, na quarta-feira (25), ao Ministério Público Federal (MPF) por transfobia após se referir à cantora Liniker usando pronome masculino.

No entanto, o Ministério Público Federal analisa a denúncia e provas apresentadas para instaurá-la. Vale ressaltar que, o processo está sob a responsabilidade da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), um órgão que atua na defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros.

Para quem não acompanhou, durante uma viagem com amigos, Carlinhos trocou o pronome de Liniker enquanto ouvia uma canção da artista. "Você foi para o show dele, dela, delu, dolu, de Liniker. Dele! Mas ele cantou como dela com Priscila Senna do Recife, vou botar a música, o que importa é a música", disparou Carlinhos Maia. O influenciador apagou o vídeo após a repercussão.

Entretanto, Carlinhos corrigiu depois o uso do pronome, mas já era tarde demais. "Eu coloco as músicas da Liniker aqui no Instagram faz anos. Ontem, eu estava completamente embriagado. Eu tento estudar, mas sempre me atrapalho, sempre surge uma sigla nova. É o mundo falando mal de mim", afirmou.

E continuou: "Fica aqui não uma desculpa, por que não quero pedir desculpa, mas a Liniker é ela. Fica esse carinho aqui nela, vou continuar ouvindo, e a comunidade vá pra p*** que p****, não preciso de vocês para nada", concluiu.