Assessoria do SBT fala pela 1ª vez sobre Cariúcha em 'Casos de Família'

Os rumores de uma possível aprovação para apresentar o programa "Casos de Família" envolvendo Cariúcha tomaram conta da web, nesta quinta-feira (26). No entanto, o SBT ainda não deu certeza se a apresentadora do Fofocalizando irá comandar a atração de sucesso da casa.

Por meio de nota, a assessoria informou que a decisão ainda não foi definida pela diretoria. “Ainda não definiram quem será o apresentador ou apresentadora”, disse a assessoria da emissora para a colunista Fábia Oliveira.

Vale lembrar que, a disputa está acirrada. Além da ex-A Fazenda, Jojo Todynho e Pablo Marçal também gravaram o piloto do programa. Vale lembrar que, durante a sua ida ao SBT, Jojo impôs que as gravações do piloto ocorressem em um dia que Cariúcha não estivesse na emissora.

Para quem não sabe, tanto Todynho quanto a "Garota da Laje" são inimigas há anos. Os internautas apontam que, a briga entre Cariúcha e Jojo começou em 2022, quando apresentadora do Fofocalizando acusou Jojo de ter sido responsável pela briga entre Anitta e Pabllo Vittar em 2017.

Nas redes sociais, a web comentou sobre o favoritismo da irreverente Cariúcha. "Não sei o que viram nessa mulher. Não sei qual é a graça", disparou um usuário. "Opinião de telespectador…o nome tem que ser esse…ela é super carismática, espontânea", elogiou outro. "Prefiro ela do que a Jojo do ódio", opinou mais um.