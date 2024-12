Kevinho surpreende ao revelar mudanças no corpo após depressão

MC Kevinho fez um grande desabafo sobre a depressão que enfrentou após o diagnóstico de câncer de sua mãe, Sueli Azevedo. O cantor pausou a carreira para cuidar dela e afirmou que essa foi a melhor decisão que já tomou.

No Instagram, o funkeiro revelou que o medo e a incerteza em relação à saúde da mãe o levaram a descontar na comida: “Fora o ganho de peso, eu estava acabando com a minha saúde”. A compulsão alimentar pode ser desencadeada por ansiedade e depressão, condições enfrentadas por muitas pessoas.

“Receber a notícia de que minha mãe estava doente foi um baque para todos da minha família. Abdicar da minha carreira para cuidar da pessoa mais importante para mim foi a escolha mais certa que eu poderia ter feito, e faria tudo novamente”, desabafou.

O cantor usou as redes sociais para compartilhar imagens do "antes e depois": no auge da depressão, ele havia ganhado 14 quilos, mas agora está em forma e com a saúde em dia. “Hoje, graças a Deus, minha mãe está curada! E, para comemorar, o Kevinho está de volta fazendo o que mais amo na vida, que é música para vocês”, celebrou.

Na internet, muitos fãs demonstraram apoio ao cantor. “Só quem já passou por um processo depressivo sabe como é”, comentou uma seguidora. “Menino maravilhoso, tudo de bom pra ele”, elogiou outra fã nos comentários.