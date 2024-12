Sabrina Sato faz comentário sobre partes íntimas de Nicolas Prattes

O Nicolas Prattes chamou a atenção dos internautas, no último final de semana, após publicar uma foto comemorando a sua participação no "Jogo das Estrelas e dos Artistas", no Maracanã. No entanto, o volume do short do ator não passou despercebido. Após um fã comentar, até a Sabrina Sato entrou na brincadeira.

"Com esses ovos, a Sabrina faz um bom omelete", comentou um seguidor. Mas o que ninguém esperava era a própria Sabrina responder: "Amo uma omelete", brincou ela. Vale lembrar que, o casal já protagonizou inúmeros momentos "calientes" nas redes sociais.

Dentre eles, foi quando o ator Nicolas Prattes revelou que transava 50 vezes por semana com a apresentadora no início do namoro, durante uma participação no programa "Sobre Nós Dois", do canal GNT. "Considerando que a gente se vê sete dias na semana… Se vendo de segunda a segunda, início de namoro, umas 50 vezes", declarou.

Vale ressaltar que, recentemente, Sato sofreu um aborto espontâneo e falou pela primeira vez sobre o assunto, no último final de semana: "Estamos olhando para frente, com a certeza de que tudo tem seu motivo e sua hora. Sou muito grata pelo amor e apoio que recebo da minha família, amigos e fãs", disse ela em entrevista ao jornal "O Globo".

O ator Nicolas e a apresentadora Sabrina estão juntos desde fevereiro de 2024. Os rumores aumentaram durante o Carnaval, quando o ator compareceu no desfile da amada como Rainha de Bateria da Gaviões da Fiel, em São Paulo.

