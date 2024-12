Anitta perde a paciência e dá fora em fã durante show: "insuportável"

Em um show realizado em Tibau do Sul, no interior do Rio Grande do Norte, Anitta acabou se estressando com um fã na noite deste sábado (28). Na ocasião, o fã reclamava das músicas do repertório da artista durante a apresentação.

Sem papas na língua, Anitta fez questão de interromper o show para responder: “Você é insuportável, tá querendo mandar que música eu canto e que música não. Vai lá pegar uma bebida, vai pro bar”, disparou a artista.

Vale lembrar que esse tipo de situação não é novidade. Em um episódio recente, durante sua apresentação no festival Rock The Mountain, em Petrópolis, a cantora também interrompeu o show para pedir que um admirador, que segurava um cartaz grande, o guardasse para não atrapalhar a visão do público.

“Que delícia, que show maravilhoso”, iniciou Anitta, enquanto se esforçava para ler o que estava escrito no papel do fã. “Muito obrigada por esse cartaz, agora pode abaixar, que o povo de trás não consegue assistir ao show”, completou.

Na internet, as pessoas zombaram da situação, comentaram sobre a atitude do fã e relembraram o momento icônico de 2013, quando um admirador jogou uma latinha no palco durante o início do sucesso da cantora. “O fã achando que estava no Spotify Premium”, brincou um internauta. “Lembrei do dia em que a Anitta pobre deu um fecho porque jogaram uma latinha nela kkk”, completou outra seguidora.