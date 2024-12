Web reage à volta de Rafaella e Gabigol: "vai deixar o irmão em paz"

Rafaella confirma que teria voltado com Gabigol - (crédito: Reprodução: Redes Sociais)

Rafaella Santos, irmã de Neymar, confirmou os rumores de que teria reatado com o jogador de futebol Gabigol neste domingo (29). A influenciadora publicou uma foto beijando o atleta nas redes sociais e, logo em seguida, apagou. No entanto, os internautas foram rápidos e não faltaram prints do registro.

Os boatos sobre a reconciliação do casal circulam desde o início de dezembro. As suspeitas começaram após uma viagem ao Japão e, além disso, Rafaella apareceu em alguns vídeos publicados pelo jogador nas redes.

Segundo informações, neste final de semana, Gabigol e Rafaella Santos estarão juntos para aproveitar o Réveillon em Trancoso, na Bahia. O atacante chegou à cidade na manhã deste sábado e já foi visto curtindo o local.

A presença do casal em Trancoso foi confirmada por posts nas redes sociais. Gabigol repostou um vídeo da praia feito por um fotógrafo conhecido por acompanhar momentos importantes da família de Neymar. Já Rafaella foi flagrada em uma foto publicada pela amiga Nathália Nogueira.

Nas redes, as pessoas não hesitaram em comentar sobre a reconciliação e aproveitaram para alfinetar: “Gente feliz não enche o saco, vai ser feliz e agora deixa a mulher do irmão viver em paz!”, escreveu uma internauta. “Agora ela deixa a Bruna em paz e vai se preocupar somente com os chifres dela”, zombou outra.