Bianca Andrade e Fred Bruno são flagrados curtindo pré-Réveillon juntos

Bianca Andrade e Fred Bruno estão juntinhos em Pernambuco para passar o Réveillon, onde aproveitam vários momentos em família, mostrando que mantêm uma relação amigável mesmo após o término do relacionamento.

Em um vídeo postado nos stories da influenciadora e empresária no último domingo (29), ela revelou a presença do ex e do filho Cris, proporcionando uma celebração cheia de alegria e união, mesmo após dois anos de separação.

No vídeo, Bianca perguntou à mãe: “Você não acha que está faltando alguém para o seu dia, não?”, revelando, em seguida, a presença de Fred e do pequeno Cris, que trouxeram sorrisos e emoção à celebração. “Ele veio até a vovó”, comemorou a ex-BBB, enquanto a avó se dirigia ao neto, visivelmente surpresa e feliz.

Vale lembrar que Bianca e Fred estão separados há dois anos. No entanto, eles demonstram ter uma grande amizade um com o outro e agem em prol da criação do pequeno Cris, filho do casal. Na internet, fãs especulam sobre uma possível reconciliação entre os influenciadores e admiram a maturidade de ambos.

“Será uma volta? Seria legal esses dois juntos de novo”, comentou um seguidor. “Eu acho que ele ainda é apaixonado por ela”, opinou uma seguidora. “É lindo o que eles fazem mesmo não estando juntos, mas é tudo pelo filho”, completou outra internauta.