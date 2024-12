Pedro Bia faz rara aparição ao lado da esposa

O Pedro Bial pegou os fãs de surpresa, no último domingo (29). O ex-apresentador do Big Brother Brasil surgiu ao lado da esposa, Maria Prata durante um evento no Rio. O casal é discreto, e vivem um relacionamento desde 2012. Juntos, eles tiveram a primogênita Laura, de 6 anos, e a caçula, Dora, de 5 anos.

No entanto, Bial também é pai de Ana, de 36 anos, fruto do relacionamento com a atriz Renée Castelo Branco; Theo, de 26 anos, também filho de Giulia Gam; e José Pedro, de 21 anos, que teve com a produtora Isabel Diegues.

Durante a sua participação no programa "Que História É Essa, Porchat?", Pedro Bial contou uma loucura de amor que fez pela jornalista. Vale lembrar que, ele e Maria se aproximaram nos bastidores do programa Na Moral, de 2012, e decidiram se jogar nesse novo relacionamento.

"Num rompante romântico, na primeira noite, falei: 'vamos pro Japão!'. Primeira vez que a gente foi jantar fora. Ela falou: 'esse cara é completamente louco!'. Mas ela também foi um pouquinho maluca e foi", lembrou o famoso.

Além do casal, outros famosos também estiveram no evento para prestigiar o show do instrumentista Pretinho da Serrinha, na zona sul do Rio de Janeiro. Dentre eles, Luana Piovani, a jornalista Renata Ceribelli, o ator Raphael Logam, entre outros.