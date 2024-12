Irmã de Zezé Di Camargo manda recado afiado aos haters do cantor

Luciele fala sobre relacionamento do irmão Zezé Di Camargo - (crédito: Reprodução Instagram )

A irmã de Zezé Di Camargo, Luciele Di Camargo, mandou um recado afiado aos haters do artista. Nas redes sociais, a influenciadora comentou sobre os ataques que o sertanejo e Graciele Lacerda, atual esposa do músico, vêm recebendo após o nascimento da primeira filha, no último dia 25 de dezembro.

"Então, Clarinha nasceu, linda, saudável, maravilhosa, os dois estão extremamente felizes, maravilhados. Ela veio para consagrar o amor dos dois. E para quem não está satisfeito, senta no rabo e vai descansar. Vai cuidar da tua vida! Cuida da tua vida para que você não receba de volta isso tudo que você está dando", disparou ela.

Para quem não acompanhou, a filha do cantor com Graciele Lacerda, Clara, nasceu na última quarta-feira (25). Durante a ceia de Natal, os pais e os convidados foram surpreendidos após a bolsa da influenciadora estourar enquanto todos celebravam a data em família.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre as declarações da influenciadora. "Certo tá é o Luciano, longe dessas picuinhas", disse um usuário. "Wanessa só aceita porque o pai aceita o namoro dela com o estranho lá", escreveu outro. "Então eles também deveriam se preocupar com o que deram para a pobre da Zilu", opinou mais um.

Vale lembrar que Luciele é bem próxima de Graciele e já viveu algumas desavenças com a ex-mulher do sertanejo, Zilu Godói. Em 2016, ela chegou a trocar farpas com a mãe de Wanessa Camargo nas redes sociais.