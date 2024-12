Naldo diz que nunca mais quer dividir palco com Tatá Werneck

Naldo Benny diz que nunca mais quer dividir palco com Tatá Werneck - (crédito: Reprodução: Redes Sociais)

Naldo Benny revelou recentemente que não quer dividir mais o mesmo palco com a humorista e apresentadora Tatá Werneck. Em entrevista ao “Sabadou com Virgínia”, o cantor explicou que passou por diversas situações desconfortáveis com a humorista desde que foi convidado para um dos programas de que ela fazia parte.

Ele também alegou ter se ofendido com falas e piadas feitas por ela após o primeiro contato entre os dois: "Ela sempre falou coisas que eu não gostei", relatou. Tudo começou quando Naldo foi convidado para participar de um programa do Multishow, em meados de 2016, e participou de um quadro de batalha de rimas em que Tatá também estava presente.

Naldo contou que a equipe dela chegou a ir ao camarim dele para dar uma "briefada" e comentou que o programa seria "louco" e que estava liberado "zoar". O artista gostou da ideia, brincou com Tatá e, aparentemente, a apresentadora não gostou tanto assim, o que gerou uma desavença e pesou o clima do programa.

Depois disso, o cantor relatou que a humorista começou a atacá-lo. "Porque ela pareceu irritada e, depois, em outros programas e outras situações, ela sempre me bateu. Ela sempre falou coisas que eu não gostei, que achei deselegantes, que ofendem, coisas duras", comentou.

Na internet, muitas pessoas criticaram a declaração do cantor: "Deselegante é mentir no nível dele", escreveu um seguidor em defesa de Tatá. "Se a Tatá está de um lado, eu estou do mesmo", comentou outro.