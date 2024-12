Beatriz Reis comenta confusão com Bambam: "não tem relevância"

A recente confusão envolvendo os ex-BBBs Beatriz Reis e Kleber Bambam, que ocorreu após a gravação do especial “Bodas de Prata do Big Brother Brasil” no aeroporto, tomou conta das redes sociais. O assunto voltou à tona com um breve pronunciamento de Bia ao ser questionada sobre o episódio.

Durante uma coletiva de imprensa no Festival da Virada Salvador, Beatriz detalhou o episódio, que acabou ganhando grande repercussão. De acordo com o jornalista Lucas Pasin, a discussão entre os ex-participantes do reality show começou “do nada”, resultando em uma troca de farpas no aeroporto e pesando o clima da volta para casa.

Durante o pronunciamento, Beatriz Reis não afirmou que houve uma grande discussão, mas deixou claro que aconteceu uma situação desconfortável entre eles. “Olha, gente, nem eu entendi. Eu saí andando, estava preocupada com o voo, no aeroporto estava chovendo, estava aquela confusão de cancela voo, e eu não entendi nada e só saí andando”, explicou.

Além disso, Bia também comentou sobre como reagiu ao fato: “Eu sou muito focada nas minhas coisas. Nada que não tenha importância e relevância eu paro para dar ibope ou entender o que aconteceu. Eu pensei assim: ‘Ah, não entendi, não tem importância’”, declarou a ex-participante.

Na web, a galera super apoiou Bia: “Ela foi certíssima no posicionamento”, comentou uma seguidora. “Ela foi perfeita na resposta. Dar ibope pra um frustrado? Nem pensar!”, escreveu outra. "Simplesmente pura e educada", completou mais um.