Marcia Sensitiva surpreende ao revelar separação de famosos em 2025

A médium Márcia Sensitiva, conhecidíssima por fazer várias previsões sobre famosos, revelou recentemente o que esperar do relacionamento da cantora Marina Sena com o tiktoker e influencer Juliano Floss em 2025.

Segundo as previsões da vidente, o relacionamento dos dois chegará ao fim em 2025. Juliano e Marina tornaram o namoro público no início de julho de 2024. A cantora, de 28 anos, e o influenciador, de 20, começaram a se envolver no fim do primeiro semestre deste ano.

As especulações começaram após uma viagem à Grécia, em que estavam presentes Anitta, Jade Picon, Juliette e Duda Beat. Meses depois, Marina e Juliano ficaram solteiros, e os rumores sobre um affair entre eles começaram.

Vale lembrar que, no fim de 2023, Márcia Sensitiva fez várias previsões para o ano seguinte e acertou algumas, entre elas os desastres naturais que ocorreram durante o ano. Ela mencionou que haveria deslizamentos de terra, inundações e maremotos, impulsionados pela influência de Saturno em Peixes.

Na internet, as pessoas comentaram sobre as previsões de Márcia: “Acho tão nada a ver as pessoas ficarem fazendo e soltando informações de previsões sobre a vida dos outros”, opinou uma internauta. “Todo mundo já sabia”, respondeu outra.