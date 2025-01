Belo descarta morena do cruzeiro e vive novo affair com fisiculturista

"Ano Novo, affair novo!" O Belo desde que terminou com a musa fitness, Gracyanne Barbosa, tem vivido uma vida de solteiro movimentada. Após ser visto em seu navio temático com a modelo Rayane Figliuzzi, apontada como sua namorada, o músico parece estar vivendo um novo romance.

Durante a exibição do programa "Fofocalizando", do SBT, a notícia foi confirmada pelo colunista Léo Dias. De acordo com o apresentador, a suposta nova namorada de Belo trata-se da fisiculturista, Patrícia Parada, de 27 anos.

Nas redes sociais, a moça acumula mais de 1,4 milhão de seguidores. Além de fisiculturista, e modelo, a influenciadora é também empresária. Patrícia, que ostenta um corpo definido, é dona de uma marca de roupas de praia.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre a novidade. "As cópias da Gracyanne", escreveu um usuário. "Ela é muito linda! Agora sim, Belo!", opinou outro. "Elas ganham fama em cima dele, um cachê, e tá tudo certo!", disparou mais um.

Vale lembrar que o Natal do famoso agitou a web. Em seu perfil do Instagram, o músico surgiu ao lado da ex-mulher, Gracyene Barbosa com quem se relacionou por 16 anos. O relacionamento começou em 2007, quando Gracyanne era dançarina do grupo Tchakabum.