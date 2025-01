Nattanzinho e Rafa Kaliamann são hostilizados por fãs em show

O Nattanzinho e a Rafa Kalimann foram hostilizados pelos fãs do artista durante um show na praia dos Carneiros, na cidade de Tamandaré (PE). Os famosos, que anunciaram o romance, recentemente, foram surpreendidos com gritos de anônimos destacando o nome da ex do cantor, Layla Samylle.

Nas imagens, o cantor havia acabado de chegar no local. Na sequência, ele passou de mãos dadas com Rafa Kalimann quando os fãs presentes começaram a gritar pelo nome da ex-namorada do cantor. “Bora Layla”, gritam. Rafa Kalimann ficou, aparentemente, incomodada com a situação.



Nas redes sociais, os internautas opinaram sobre a situação. "Gente, faz isso não! Não associem mais a Laylla a esses dois, pelo amor", comentou um usuário. "Layla merece alguém melhor", disparou mais um. "Eu não faria, mas achei foi bom", escreveu outro.

Vale lembrar que Laylla e Nattanzinho se relacionaram durante quatro anos. Em novembro de 2024 o artista comunicou que estava solteiro. Em entrevista à repórter Naiara Barroso, do portal LeoDias, confirmou estar solteiro.

“Eu não falo muito sobre isso, mas eu tô solteiro. Infelizmente a gente precisou apartar. Acho que são momentos diferentes, mas ela é uma pessoa muito especial, que eu tenho um carinho gigante, que vou levar pro meu coração sempre. Foi bem saudável esse término. Bola pra frente”, declarou ele.