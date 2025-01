Mamma Bruschetta é levada a hospital às pressas após engasgar

A apresentadora Mamma Bruschetta, de 75 anos, deu entrada no pronto-socorro do Hospital São Luiz, na última segunda-feira (30). Após sofrer um novo quadro de engasgo com uma possível bronco aspiração, a famosa precisou ficar internada na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo).

Apesar do susto, segundo a assessoria do hospital da Rede D'Or, a artista recebeu alta antes mesmo da virada do Ano Novo. No entanto, a luta que Mamma enfrenta não é de agora. Ela tem sofrido com engasgos desde 2019, quando fez uma cirurgia para tratar um câncer no esôfago.

Segundo o assessor de imprensa da apresentadora, a cirurgia afetou o funcionamento de uma válvula que impede que a comida ''volte'' para a boca, o que torna os engasgos frequentes. Em linhas gerais, se o socorro não é rápido, a pessoa pode ter complicações que vão desde a perda de consciência à morte.

Em janeiro deste ano, a artista chegou a ser internada com um quadro de pneumonia e arritmia cardíaca e ficou na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital até se recuperar. Em julho, Mamma, que possui mobilidade reduzida, caiu em casa e precisou ser socorrida por bombeiros.

Nas redes sociais, os internautas desejaram uma boa recuperação à famosa. "Mamma, estou aqui na torcida por você!", escreveu um usuário. "Isso deve ser a idade. Que você fique bem logo", desejou outro. "Espero que não aconteça novamente", comentou mais um.