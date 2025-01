Tiago Leifert é o próximo contratado do SBT

O jornalista e apresentador Tiago Leifert deve estrear no SBT ainda neste mês como narrador. Segundo o informações, o novo locutor do canal será responsável pela transmissão de partidas da Champions League no final de janeiro.

A emissora contratou Tiago Leifert para substituir Cléber Machado, que deve estrear na Record como narrador do Campeonato Brasileiro. No SBT, além da Champions League, Leifert também atuará em jogos da Copa Sul-Americana.

Um dos principais motivos que levaram Leifert a aceitar a proposta foi a oportunidade de se consolidar como narrador. O jornalista desejava retomar a função que já exerceu no game FIFA e durante as transmissões da Copa do Mundo do Catar pelo Globoplay.

Tiago Leifert começou a se destacar na Globo em 2009, quando assumiu a apresentação do Globo Esporte São Paulo. A partir daí, sua carreira ganhou impulso, e ele passou a comandar programas de entretenimento de grande sucesso, como The Voice Brasil e Big Brother Brasil (BBB).

Na web, seguidores opinam sobre o novo contratado: “O SBT tá arrasando. Só contratação 10”, soltou uma seguidora. “Esse sim é um bom apresentador. SBT saindo na frente”, completou outro seguidor sobre o novo contratado.