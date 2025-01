Repórter que perguntou sobre traição se desculpa com Arthur Aguiar

Após ser repreendido ao vivo por Arthur Aguiar, o repórter do Fofocalizando, Rodrigo Assis, se manifestou e pediu desculpas. Além de justificar a pergunta sobre traição, ele também destacou o contexto da entrevista.

O jornalista lamentou a reação do ator e, apesar de ter pedido desculpas, sugeriu uma maneira mais tranquila de lidar com a situação. Ele garantiu que não teve a intenção de provocar o ex-BBB: “Eu nem me lembrei da história dele com a Maíra Cardi, as 17 traições”, comentou.

Tudo começou durante o Jogo das Estrelas, quando o repórter do SBT perguntou a vários famosos presentes no evento quem trai mais: atores, cantores ou jogadores de futebol. O problema surgiu quando a pergunta foi direcionada a Arthur, que interpretou como uma provocação.

“Eu vim aqui dar entrevista para você na maior boa vontade e você veio tocar nesse assunto”, reclamou Arthur. “É uma pesquisa que a gente está fazendo no Fofocalizando!”, tentou explicar Rodrigo Assis, mas foi rapidamente interrompido.

“Eu sei, eu entendo. Eu vim aqui, poderia ter descido direto, poderia só ter acenado. Você quis tocar em um ponto que sabe que é delicado. Eu sou uma pessoa que já passou por essa situação”, respondeu Arthur, acrescentando que, no futuro, não atenderia mais o repórter.