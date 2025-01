Sensitiva revela o que 2025 reserva para os casais famosos queridinhos

O ano acabou de começar e a sensitiva Michele Souza fez previsões para alguns casais de famosos que estão sempre dando o que falar. De acordo com a vidente, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira são almas gêmeas. Já para Maíra Cardi e Thiago Nigro, a médium previu um período muito triste. E Neymar vai vacilar com Bruna Biancardi novamente.

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira

A atriz Paolla Oliveira e Diogo Nogueira são almas gêmeas, segundo a médium. No entanto, ela afirmou que os famosos "estão em um momento complicado da relação". "Vejo problemas espirituais afetando o equilíbrio do casal. É uma magia negra para separar os dois", disse.

E seguiu com a previsão: "Vejo o Diogo tendo algum comportamento negativo que vai afastar os 2, mas não consigo ver corte definitivo, pois após toda tempestade lá na frente Paola engravida do Diogo. Existe ciúmes, controle e posse nesse relacionamento, apesar deles se darem bem", frisou a médium.

Maíra Cardi e Thiago Nigro

Para o casal de coach, que compartilhou recentemente a perda do primeiro filho, a vidente já havia previsto a triste notícia. "Perda da gravidez. Porém no futuro, ela vai engravidar de novo por um tratamento e pode vir gêmeos", disse ela.

Na sequência, Michele afirmou que a vida amorosa de Maíra e Thiago tem sido afetada com trabalhos de feitiçaria. "É um casal que também está sofrendo feitiçaria. Vejo que ela vai passar por depressão e um tratamento psicológico para superar a perda. Mas não vejo separação. Vejo Maíra com problemas de saúde", afirmou.

Neymar e Bruna Biancardi

Já para Bruna Biancardi e Neymar, as coisas não estão nada bem. Segundo a vidente a modelo, que está grávida da segunda filha com o atleta, precisará dobrar os cuidados na gestação. "Previ a segunda gravidez da Bruna. Ela precisa tomar cuidado para não perder a criança, pois pode perder."

"Muita inveja e praga em cima do casal. Vejo Neymar vacilando com a Bruna novamente. Alerta enorme para saúde e vida de Neymar no ano de 2025. Ele vai precisar cuidar da saúde. Outra criança vai aparecer como Neymar sendo pai. Não vejo essa relação dando certo. Segredos do Neymar serão descobertos.

Para quem não acompanhou, a criança citada pela médium talvez seja a possível 5ª filha do jogador, Jásmin Zoé. Neymar aguarda o resultado de DNA a pedido da modelo húngara Gabriella Gáspar, que alega ter se relacionado sexualmente com o atleta em 2013.