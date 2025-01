Cariúcha detona relacionamento entre Rafa Kalimann e Nattanzinho

Rafa Kalimann e Natanzinho. Durante a exibição do programa "Fofocalizando", no SBT, a apresentadora disparou contra o casal, na última quinta-feira (2). As declarações, no entanto, geraram polêmica entre os internautas. Nem a Cariúcha aguenta mais a exposição do relacionamento dee Natanzinho. Durante a exibição do programa "Fofocalizando", no SBT, a apresentadora disparou contra o casal, na última quinta-feira (2). As declarações, no entanto, geraram polêmica entre os internautas.

Enquanto apresentava o programa, Cariúcha afirmou que a relação da atriz com o cantor está um "circo". "Está uma palhaçada esses dois, né? Está um circo! Todo dia é avião, é palco, é flor... Muita exposição... Vai para o banheiro, posta. Vai mijar, posta... Que palhaçada é essa? Muita coisa assim cansa. E eu sou fã dele, não sou hater. Mas até a gente que é fã já está meio saturado", opinou ela.

Vale lembrar que o casal, recentemente tem protagonizado momentos inusitados na web. Durante uma viagem para São Paulo, Nattanzinho interrompeu o silêncio dos passageiros para se declarar para a amada. Um outro episódio, que também repercutiu, foi o momento em que o artista homenageia a atriz com um buquê de flores no meio de um show. Além de tantos outros registros compartilhados desde quando os pombinhos começaram a se relacionar.

Nas redes sociais, as falas da funkeira deram o que falar. "Essa mulher é muito mal amada! As pessoas precisam parar de achar que tudo o que ela fala é bonito", comentou um usuário. "Eu concordo com a Cariúcha, povo chato", disse outro. "Gente, cada um que cuide da sua vida", afirmou uma terceira.

"Cariúcha é sem papas na língua, fala tudo o que vem na cabeça", acrescentou um. "Eu acho que eles estão apaixonado e isso não é da conta de ninguém", destacou uma. "As pessoas são invejosas e quando veem um casal dando certo, criticam", defendeu uma. "Cala a boca, Cariúcha!", sugeriu outro.