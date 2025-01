Maíra Cardi cai no choro após aborto espontâneo e faz desabafo

A Maíra Cardi caiu no choro, na tarde dessa sexta-feira (3), ao divulgar com os seguidores uma carta aberta sobre o aborto espontâneo que sofreu. Durante o discurso, a coach explicou que o feto continua em seu corpo devido a quantidade de remédios que tomou para evitar a perda.

Na ocasião, a influenciadora explicou que estava tendo sangramento há algumas semanas e, para segurar o bebê, começou a fazer uso de progesterona. “A grande questão é que o remédio que tomei para ficar tudo coladinho no meu corpo, deixou tudo coladinho e agora meu corpo não tá expulsando o bebê. Ele tá morto aqui dentro de mim, ainda está aqui”, disse.

“Agora, eu tô inchada, engordei, cheia de espinhas, celulite... o excesso de hormônio faz isso, mas nada disso me importaria se eu tivesse grávida. Mas eu não tô. Agora, eu tenho que aguardar o bebê sair daqui de dentro. Se ele não sair, tenho que fazer a cirurgia para ‘aspirar’, coisas que só quem passa entende”, acrescentou.

Aos prantos, Maíra fez uma reflexão sobre Deus. “Perdemos nosso primeiro filho juntos. É muito fácil falar de Deus quando ele está me dando tudo o que eu quero. Muito fácil dizer que aceito as decisões Dele quando estão de acordo com as minhas escolhas e o meu querer. Desafiador é dizer que eu concordo, que eu aceito, quando os caminhos Dele são incompreensíveis aos olhos humanos”, afirmou.

Por fim, Maíra recordou a reação dela e de Thiago Nigro quando soube da triste notícia. "Assim que perdemos o nosso primeiro filho juntos houve um silêncio ensurdecedor, as palavras somem nesta hora. Os pensamentos começam a tentar achar respostas e justificativas para sua dor descabida, até que chega o pesado e cruel ‘por quê?’ Por que eu? Por que comigo? Todos os porquês não vêm de Deus, e tudo que vem de Deus é bom e o que não vem não me interessa.”