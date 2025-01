Ex de Hulk, Iran Ângelo faz desabafo na web em meio a casamento de sobrinha

A ex-mulher do jogador Hulk, Iran Ângelo fez um emocionante desabafo ao relembrar a morte da mãe, que faleceu no mesmo ano da sua separação com o atleta. No texto publicado em seu perfil do Instagram, a empresária citou: "outros fins e outros sepultamentos".

No entanto, o trecho pôde ser visto também como uma referência ao episódio envolvendo a sobrinha Camila Ângelo, que acarretou no fim do seu casamento com o atleta. "Há 7 anos eu sepultava minha mãe. Esse foi um dos dias mais difíceis da minha vida, pois sabia que não a veria mais neste plano."

"Os anos que sucederam foram igualmente marcados por outros fins, outros sepultamentos … e os dias que eram tão azuis já não são os mesmos. Vamos nos dando conta da aspereza da vida, e da complexidade humana. Hoje é um desses dias ásperos e acinzentados. Que o azul volte logo", escreveu ela, postando também um vídeo, feito por IA, no qual "reencontra" a mãe num abraço afetuoso.

Para quem não acompanhou, nove meses depois do fim do relacionamento, que durou cerca de 12 anos com Hulk, a empresária quebrou o silêncio. No desabafo, feito no dia do aniversário da sobrinha, Iran Ângelo disse que a considerava uma filha e que, para ela, Camila "foi sepultada".

"Mas como é difícil viver o primeiro aniversario de alguém, quando a gente a sepultou. Foi difícil não estar junto dos meus pais e do meu irmão no dia dos seus aniversários, sentimos que vazio toma conta da gente. Imagina quando você sepultou uma filha em vida? Não queiram conhecer esse sofrimento que dilacera a alma, que arranca um pedaço da gente", postou na ocasião.

Casamento entre Hulk e Camila acontece nesta sexta-feira

O jogador de futebol Hulk irá se casar com Camila Sousa, nesta sexta-feira (3), na Catedral de Campina Grande. O local já está decorado para cerimônia. Após o casório, uma festa será realizada em João Pessoa. A celebração irá reunir familiares, amigos e celebridades que convivem com o casal. De acordo com o jornal Extra, a celebração vai durar até domingo (5).