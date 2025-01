Padre que celebrou casamento de Hulk e Camila era amigo da ex, Iran Ângelo

Camila Ângelo e o jogador Hulk se casaram recentemente na igreja, trazendo novamente à tona as polêmicas que acompanham o casal desde 2019, quando começaram a namorar. As controvérsias incluem comentários da mãe de Camila sobre o casamento, além de desabafos da ex-esposa do jogador, Iran Ângelo, e de outros parentes que desaprovaram a atitude de Hulk ao se envolver com sua ex-sobrinha.

Agora, Mirela Janis, cunhada de Camilla Souza, revelou que o padre que celebrou o casamento de Camila e Hulk era amigo de Iran Ângelo. Rayssa Ângelo confirmou a informação em um comentário nas redes sociais.

“É o padre que era amigo de Iran. Só ladeira abaixo”, escreveu Mirela. “Eles estão brincando com a palavra de Deus, que é sagrada, poderosa e merece reverência. Tratar com leviandade o que é divino é uma atitude profundamente triste e perigosa”, comentou Rayssa logo em seguida.

Vale lembrar que, em 2019, o jogador terminou seu antigo relacionamento com Iran e, poucos meses depois, assumiu o namoro com Camila, sua atual esposa e ex-sobrinha. Eles se casaram no civil em 2020, mas decidiram realizar a cerimônia religiosa agora, em 2025.

Na internet, o casamento e as polêmicas geraram grande repercussão, com muitas pessoas ainda criticando o casal. “Meu Deus, até o padre! Essa foi a maior história de inveja já registrada”, disparou uma seguidora. “Bizarro demais isso. A garota queria viver a vida da tia”, completou outra.