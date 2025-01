Mãe de Camila Ângelo parabeniza a filha e Hulk: "prova de amor verdadeiro"

Niris Ângelo, mãe de Camila Ângelo e sogra de Hulk, comentou sobre o casamento da filha com o jogador e viralizou nas redes sociais. Irmã da ex-mulher do atleta, Niris afirmou que o casal é a “prova de que o amor verdadeiro existe”.

“Filha e genro, que cada momento juntos se torne uma linda lembrança. Que sejam sempre felizes. Vocês são a prova de que o amor verdadeiro existe. Que cada dia seja repleto de amor e que nunca faltem respeito e compreensão em seu lar. Amo vocês”, escreveu ela.

Em seguida, Niris compartilhou uma foto de Hulk e Camila nas redes sociais, acrescentando: “Parabéns pelo casamento. Que este dia seja apenas o início de uma vida repleta de amor, união e harmonia", publicou.

Vale lembrar que o relacionamento dos dois já gerou polêmicas desde o início. Casados no civil desde 2020, Hulk e Camila Ângelo decidiram realizar uma nova cerimônia, desta vez no religioso. A celebração reacendeu as desavenças familiares em torno do relacionamento, já que a atual esposa do jogador é sobrinha da ex-mulher dele, Iran Ângelo, com quem teve três filhos.

No dia da cerimônia, Iran Ângelo usou as redes sociais para desabafar. Ela e outras parentes, incluindo a tia de Camila, mencionaram acusações de traição. Iran chegou a fazer uma referência a Judas ao se referir à sobrinha: “É triste perceber que Judas não está apenas nas histórias antigas. Às vezes, ele dorme sob o mesmo teto, come na mesma mesa e, no momento certo, crava o punhal pelas costas”, escreveu.