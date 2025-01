Roberto Firmino: filha de 1 ano de atleta tem braço preso em elevador

Que susto! A filha caçula do jogador Roberto Firmino sofreu um acidente, nesta segunda-feira (6). Nas redes sociais, Larissa, esposa do atleta e mãe da bebê, contou em detalhes como aconteceu o incidente. A menina, de 1 ano e nove meses, está bem, e teve apenas um arranhão no braço.

“Papais e mamães, cuidado com as mãos das crianças no elevador. Sophia hoje colocou a mão na porta do elevador enquanto ele abria, e com isso o braço dela entrou entre as portas. Foi um susto imenso porque no primeiro momento achamos que podia ter esmagado a mão dela”, detalhou.

Na ocasião, Larissa explicou como a criança foi socorrida. “Graças a Deus foi só um susto. Arregaçamos a porta do elevador e conseguimos tirar. Mas fica o alerta. Metade do braço dela ficou dentro da porta. Foi desesperador!”, desabafou.

Vale lembrar que, além de Sophia, Firmino e Larissa são pais de mais três meninas: Valentina, Bella e Liz. A influenciadora e o jogador do Al-Ahli, da Arábia Saudita estão casados desde 2017. Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre o acidente.

"Nessas horas a gente tira forças da onde nunca teve. Imagino o desespero, misericórdia", comentou um usuário. "É cada susto que levamos! Só Jesus! Criança nos cega", comentou outro. "Meu Deus e o susto, Graças a Deus tudo bem", escreveu mais um.