Márcia Dantas chora e desabafa após ser demitida do SBT

Márcia Dantas usou as redes sociais na noite desta segunda-feira (6) para desabafar sobre sua demissão do SBT. A ex-apresentadora comandava o jornal Primeiro Impacto ao lado do jornalista e comunicador, Marcão do Povo.

Visivelmente triste com a situação, a apresentadora afirmou não ter arrependimentos de sua trajetória dentro da emissora da família Abravanel, mas demonstrou surpresa com o desligamento. Ela também aproveitou para agradecer aos familiares e amigos que têm lhe dado suporte neste momento delicado.

"Quero agradecer o carinho de vocês [internautas] comigo. Está difícil falar, estou bem triste, quero cuidar de mim, melhorar, mas hoje eu quero agradecer. Eu queria só dizer que está tudo bem. Meu coração está em paz, minha fé é inabalável", declarou.

Márcia ainda exaltou e agradeceu, especificamente, o suporte recebido pelo pai enquanto ele estava vivo. Segundo ela, ele foi o principal incentivador para que seguisse na profissão de jornalista e apresentadora.

“Meu pai acreditava em mim mais do que eu mesma. Ele, lá de cima, está me dando suporte. Nada é por acaso. Hoje escrevi que não tenho medo de mudanças. Eu só tenho gratidão por tudo o que construí. Meu caminho é lindo. A gente também precisa acolher os nossos sentimentos e viver o luto. Já já eu volto como uma fênix", completou.