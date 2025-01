Antes de demissão, Márcia Dantas revelou que deseja engravidar em 2025

Internautas resgataram uma das últimas aparições da jornalista e apresentadora Márcia Dantas antes de sua demissão do SBT. Na ocasião, ela participava do quadro “Qual é a Música”, no programa Silvio Santos. Durante uma conversa com Patrícia Abravanel, o assunto maternidade e casamento veio à tona.

"Agora me falaram que você casou recentemente", comentou Patrícia. "Casei, gente. Meninos, já era, tá? Casei em outubro, realizei o meu sonho. O SBT até foi lá cobrir, no Domingo Legal. Eu tô no meu segundo Rafael, né? Meu ex também é Rafael", contou a repórter. "Você conheceu ele em que ano? Em 2024 mesmo?", perguntou Patrícia.

"Não, temos seis anos já de relacionamento e o Silvio Santos é padrinho, porque foi aqui que nos conhecemos. Ele também trabalha aqui. Ele é editor-chefe, agora está no [programa do] Datena", explicou Márcia.

"Gente, olha só, o SBT tem essa fama. Várias pessoas se casam e permanecem casadas, e o encontro acontece aqui dentro. Eu tô feliz demais de saber disso", vibrou Patrícia. "E aí, ano que vem vai ter o quê? Primeira mão: vou tirar o DIU esta semana", revelou Márcia, passando a mão na barriga.

"Vai mesmo? Já até fiquei arrepiada. Que demais! Você está com quantos anos?", indagou Patrícia. "37", respondeu a jornalista. "Eu tive o meu primeiro filho com 36. Ai, que linda! Então 2025 será...", previu Patrícia. "Um ano de glória e de mais um baby", completou Dantas.