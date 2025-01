Bastidores da demissão de Márcia Dantas são revelados

Revelado o verdadeiro motivo do desligamento de Márcia Dantas do SBT - (crédito: Reprodução: Redes Sociais)

Durante a última segunda-feira (6), a jornalista Márcia Dantas foi demitida do SBT após nove anos de trabalho. Na internet, as especulações sobre o real motivo de sua saída começaram a borbulhar e, no fim, foi revelado o motivo do desligamento.

Segundo informações, o motivo da demissão seria uma “reestruturação” na emissora. Em nota, o SBT reforçou que não se trata de corte de gastos, mas sim de substituições solicitadas pelo novo diretor de jornalismo, Leandro Cipoloni.

Entretanto, de acordo com o jornalista Gabriel Perline, da Contigo!, “os problemas de relacionamento nos bastidores pesaram na decisão da chefia”. A apresentadora teria tido atritos com alguns profissionais do departamento de beleza, além de protagonizar episódios de “estrelismo” com colegas da produção.

Além disso, nas redes sociais, Márcia não estaria agradando os superiores da emissora com seus posts e dancinhas. Sempre que recebia broncas, ela alegava ser “vítima” de machismo na empresa e optava por não obedecer às orientações, o que acabou contribuindo para a sua demissão.

Nas redes sociais, o assunto está gerando muitos comentários. Alguns saíram em defesa da jornalista: “Poxa, que triste! Gostava dela com o Marcão do Povo”, lamentou uma seguidora. “Ótima jornalista! Que logo seja contratada por outra emissora!”, declarou outra.