Carolina Dieckmann faz trocadilho com Fernanda Torres e é detonada

A atriz Carolina Dieckmann tem sido duramente criticada na web após comentar uma publicação da consagrada Fernanda Torres, que mostrou como está a situação em Los Angeles, que está sendo atingida por um imenso incêndio florestal.

Nas redes sociais, Torres, que está na cidade americana por causa dos compromissos relacionados ao filme 'Ainda Estou Aqui', lamentou a tragédia. "Da minha janela, vejo Los Angeles in flames", escreveu a artista, que levou o prêmio de Melhor Atriz do Globo de Ouro, no último domingo (5).

Em resposta, Carolina Dieckmann comentou: "bem que podia ser só burning de amor por você", escreveu. O trocadilho, no entanto, não foi bem recebido. Internautas acharam o comentário insensível diante da gravidade da situação.

"Oxe mulher, Los Angeles pegando fogo e tu fazendo piada", comentou um usuário. "Tem gente morrendo com esse fogo, coleguinha", escreveu mais um. "Você sempre inconveniente, o mulherzinha insuportável", disparou outro.

Para quem não está acompanhando, um incêndio florestal atingiu a cidade de Los Angeles, na costa oeste dos Estados Unidos, nesta quarta-feira (8). As chamas estão causando destruição e já levou à evacuação da região de mais de 30 mil pessoas.