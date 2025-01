Tiago Leifert confirma que é o novo contratado do SBT

Tiago Leifert confirmou ser o novo narrador esportivo do SBT. O ex-apresentador da Globo chega para ocupar um lugar de destaque após a saída de Cleber Machado, que agora integra a equipe da Record para narrar o Paulistão e o Brasileirão a partir de 2025, enquanto Leifert será responsável pelas transmissões da Liga dos Campeões e da Copa Sul-Americana.

A estreia de Tiago no SBT está marcada para 21 de janeiro, em um confronto entre Benfica e Barcelona, válido pela sétima rodada da Liga dos Campeões, às 16h45 (horário de Brasília). Antes dessa nova fase, o jornalista consolidou sua carreira na Globo, onde comandou programas de grande audiência como The Voice Brasil e Big Brother Brasil.

"Nasci e cresci na TV aberta, e, como todo brasileiro, tenho um carinho enorme pelo SBT e o máximo respeito pelo legado do gênio Silvio Santos. Estou muito honrado e empolgado com a oportunidade de contar as histórias da Sul-Americana e da Liga dos Campeões ao lado dos colegas do time de esportes. Que seja uma jornada emocionante para todos nós", declarou Tiago Leifert em publicação do instagram.

O elenco esportivo do SBT inclui nomes como Luiz Alano, Mauro Beting e Nadine Bastos, além de uma equipe de reportagem experiente. Desde a saída de Cleber Machado, Benjamin Back tem assumido o comando do Arena SBT, enquanto Renata Saporito apresenta o SBT Sports.

Nas redes sociais, Tiago Leifert celebrou o novo desafio com uma postagem que recebeu o apoio de amigos e colegas. “Suerte”, comentou o jornalista Felipe Andreoli. “Você merece o mundo, seja aonde for, irmão”, escreveu o comentarista Caio Ribeiro.