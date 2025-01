Angélica lamenta morte na família e Luciano Huck se pronuncia

A família dos famosos Luciano Huck e Angélica está vivendo um momento delicado. Após a apresentadora confirmar a morte da sua cachorrinha de estimação, o apresentador do "Domingão com Huck", se pronunciou sobre a perda do pet.

Nas redes sociais, Angélica se despediu do doguinho e publicou um emocionante texto de despedida. "Hoje nos despedimos da nossa Lora... Lolo foi guerreira demais até o fim... Descansa, meu amor", iniciou a beldade.

"Alguns dos seus irmãos estão te esperando para fazer aquela bagunça que você gosta! E sua família daqui (Ziggy, Preta, Obama, Gringa, Pupu, Zeca e Tereza) te mandam lambeijos e muito, muito amor. Dói demais e já estamos com saudade", completou Angélica.

Na ocasião, a loira compartilhou um carrossel de fotos com o animal. Quem também lamentou o triste momento foi Luciano Huck que usou o seu perfil no Instagram para dar um adeus e falar sobre a importância que Lora tinha na sua vida.

"Hoje a nossa Lora se foi. Ficam as lembranças e a saudade. Nossos cachorros são parte importante da nossa família", escreveu o contratado da Globo usando uma montagem com as fotos do pet.