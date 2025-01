Beatriz Reis comenta sua virgindade e uso de fio-dental: "antenada"

A ex-BBB Beatriz Reis continua dando o que falar! Assumidamente Virgem, a jovem bateu um papo com o icônico Gil do Vigor. A conversa divertiu os internautas. Bia do Brás, como é conhecida, rebateu algumas críticas e afirmou que a sua virgindade não tem relação com as suas vestimentas.

"Toda vez que posto uma foto de biquíni [comentam]... é normal uma pessoa virgem usar uma roupa na praia. Por que é virgem não pode botar um biquíni fio-dental? O que tem a ver? Sei que sou uma raridade, é que sou uma virgem antenada", disse Bia enquanto gravava vídeos com Gil.

Além disso, a moça revelou ser tímida quando o assunto é sobre relacionamento. A ex-camelô acredita que quando começar a namorar o público vai perguntar ainda mais sobre a virgindade dela. "Vou ficar morrendo de vergonha, porque só vão perguntar isso", previu.