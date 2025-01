Larissa Manoela se choca com cláusula contratual e escândalo vem à tona - (crédito: Reprodução Instagram)

A atriz Larissa Manoela procurou a Justiça para retomar a carreira musical de forma legal no mercado. No entanto, a famosa foi surpreendida ao tentar romper com a gravadora "Deckdisk". Nas cláusulas contratuais, a cantora possui um acordo vitalício consentido pelos pais da jovem.

O caso foi descoberto um ano após a atriz colocar um ponto final na extensa briga judicial com os seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias. Vale ressaltar que, para conseguir conduzir seus negócios e carreira sozinha e atriz precisou abrir mão de um patrimônio estimado em cerca de R$18 milhões.

No entanto, Larissa permanece ligada à Deckdisk e, para que a quebra do acordo vitalício, feito sem o seu consentimento e na sua adolescência, seja efetuado, a jovem precisará desembolsar o valor de uma multa alta. Por meio de nota, a advogada que defende Larissa Manoela ressaltou que a atriz e cantora "jamais teve acesso a relatórios financeiros e nunca recebeu valores provenientes deste contrato".

"Larissa tampouco vem usufruindo dos direitos oriundos das suas plataformas digitais, que hoje ficam totalmente restritas ao contratante, incluindo o acesso a todas essas mídias. Este contrato contém cláusula de caráter vitalício, o que é abusivo, além de ser omisso quanto à prestação de contas", acrescentou a advogada Patricia Proetti.

"Trata-se de uma ação que visa a rescisão de contrato entre a Larissa Manoela e a gravadora Deck, firmado quando esta tinha apenas 11 anos e aditado quando ela tinha 17 tendo, na ocasião, seus pais como representantes/anuentes", explicou ela.