Clima entre Ivete Sangalo e Claudia Leitte pesa e web reage

As cantoras Ivete Sangalo e Claudia Leitte deixaram de se seguir no Instagram nesta quarta-feira (8), o que gerou especulações entre os fãs. Muitos acreditam que o motivo seria supostas indiretas de Ivete a Claudia sobre a substituição da palavra "Iemanjá" por "Yeshuá" na música Caranguejo.

A polêmica começou após o secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Pedro Tourinho, criticar artistas que alteram letras de canções do Axé Music. Ele destacou a importância de valorizar o movimento musical e suas raízes nas religiões de matriz africana.

Em dezembro do ano passado, durante um evento em Salvador, Ivete cantou a música Muito Obrigado Axé com Carlinhos Brown e modificou o trecho final, dizendo: "Joga as armas pra lá, joga, joga as armas pra lá. Dialoga".

Muitos entenderam o gesto como uma indireta a Claudia Leitte. Após isso, os rumores ganharam força. Mesmo com as duas deixando de se seguir, Ivete ainda segue Márcio Pedreira, marido de Claudia, entre os perfis que acompanha no instagram.

Nas redes sociais, os fãs reagiram com surpresa. "É, minha gente, a amizade do axé acabou", comentou um. "Chocado que elas não se seguem mais", disse outro. “Duvido muito que Ivete tenha deixado de seguir. A Claudia deve ter dado block na gata!”, especulou uma fã.