Fãs de Luan Santana guardam lâmina com pelos do cantor: "pelinhos do Lu"

ecentemente, um perfil de fãs do cantor Luan Santana compartilhou nas redes sociais uma situação inusitada. Uma das administradoras da página recebeu vídeos e fotos de outros fãs recolhendo o que seria uma lâmina de barbear supostamente usada pelo cantor, ainda com pelos dentro.

Na publicação, as fãs exibiram fotos e vídeos da lâmina em questão. Na legenda, escreveram: “Um fato exclusivo: sim, são os pelinhos do princeso! Em breve vamos falar sobre esse caso que aconteceu alguns anos atrás. Sim, família, são os pelinhos do Lu. Ele deixou no hotel, e conseguimos! Em breve vamos falar sobre.”

Vale destacar que, no universo dos fã-clubes mais dedicados, atitudes como essa não são incomuns. No final de 2024, por exemplo, durante a promoção do novo álbum de Katy Perry em uma boate no México, um fã notou um fiapo do aplique da cantora à mostra, puxou e guardou como lembrança.

No caso de Luan Santana, entretanto, a internet reagiu negativamente ao comportamento das fãs que pegaram a suposta lâmina de barbear deixada no hotel. Nos comentários, muitos demonstraram preocupação com o impacto do fanatismo exagerado na relação entre o artista e seus admiradores.

“Eu sou fã de Luan Santana há anos, mas isso aí já é loucura, viu? Credo”, escreveu uma seguidora. Outra lamentou as possíveis consequências: “Por causa de uns sem noção, vai diminuindo o nosso acesso com ele.”