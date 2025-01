Ex-bbb Emily Araujo revela motivo de não ter denunciado Marcos Harter

Campeã do BBB 17, Emilly Araújo participou recentemente de BBB: O Documentário - Mais que uma Espiada para compartilhar com o público como foi sua experiência no reality show. Durante o especial, a ex-participante se emocionou ao relembrar seu envolvimento com o médico Marcos Harter, que foi expulso do programa por tê-la agredido fisicamente durante o confinamento.

Emilly revelou que desistiu de denunciar Marcos por medo de ter que encontrá-lo novamente. "Eu não o denunciei porque achei que teria que ver ele, que ele poderia tocar em mim de novo. Para denunciar, eu teria que vê-lo no tribunal ou em algum lugar. Olha isso, é lógico que a mulher tem direito a uma medida protetiva", desabafou.

Ela também comentou que entrou no reality logo após a recente morte de sua mãe e, sem espaço para se abrir com outras pessoas na casa, acabou encontrando em Marcos um ombro amigo para desabafar. No entanto, o que começou como uma aproximação resultou em um romance que trouxe sérias consequências a longo prazo.

Fora do programa, o relacionamento entre os dois chamou atenção do público pelas atitudes agressivas e tóxicas do médico. "Ele me ofendia muito, me diminuía. Fazia eu duvidar da minha autoestima... O que eu sentia é que, de alguma forma, eu estava merecendo aquilo. Ele me beliscava porque eu falava algo que ele não gostava", relembrou Emilly.

Marcos foi expulso do BBB após pressionar Emilly contra a parede durante uma discussão. “Ele me pressionou na parede e brigou comigo porque eu não queria dormir com ele naquela noite. Ele pressionou minha cabeça no chão e gritou porque eu não estava ouvindo o que ele dizia”, relatou a ex-participante.