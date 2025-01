Mel Maia anunciou o término de seu relacionamento com o surfista português João Maria Ferreira. Após um ano juntos, o casal decidiu seguir caminhos diferentes, mas optou por manter a amizade e a maturidade na relação.

A atriz utilizou as redes sociais para confirmar o fim do namoro, respondendo às perguntas de fãs que já especulavam sobre o assunto: "A gente já não postava muita coisa juntos, e eu não queria expor demais a nossa relação justamente para evitar rótulos. A gente terminou já tem um tempinho", compartilhou Mel em seus stories no Instagram.

Mel destacou que a decisão de encerrar o relacionamento foi mútua, e ambos optaram por preservar o carinho e a consideração que têm um pelo outro, transformando o término em uma bela amizade.

Mel Maia revela término com surfista português e explica motivo

"Terminamos super bem, somos amigos. Antes mesmo de ele vir para o Brasil, estávamos mais como amigos do que como namorados. A gente decidiu terminar, e tudo bem. Ficamos amigos, né? A gente se ama muito, ele me ama, e entendemos que, como amigos, nossa relação vai durar mais", explicou a atriz.

Ela também comentou sobre a boa relação entre João Maria e seu círculo pessoal: "A gente se adora, ele sai muito com as minhas amigas e com os meus amigos, e está tudo certo. Meus pais amam o João Maria, e os pais dele também me amam." Mel ainda mencionou que o surfista está aproveitando sua estadia no Brasil.