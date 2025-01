Após anunciar Gracyanne no BBB, Globo exibe alerta sobre anabolizantes

Gracyanne Barbosa em publicação do instagram - (crédito: Reprodução: Redes Sociais)

Pouco tempo após anunciar Gracyanne Barbosa no Camarote do BBB25, a Globo exibiu um alerta sobre o uso de anabolizantes. O texto, no entanto, fazia referência a uma das tramas da novela Volta por Cima.

“Anabolizantes: A busca pelo corpo perfeito pode ter consequências irreversíveis para a sua saúde”, dizia o informativo na tela logo após o encerramento do capítulo da novela, antes da exibição do Jornal Nacional.

Vale destacar que o alerta veio acompanhado do logotipo da Globo e da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM). Na internet, muitos usuários apontaram que o anúncio já é exibido desde o início da novela, devido à trama de um personagem que faz uso de anabolizantes.

“Já estava sendo alertado desde que o personagem do Nando começou a usar na novela”, comentou uma seguidora. “Quase todos os dias, quando termina a novela, eles colocam esse anúncio”, completou outra internauta.

Apesar da coincidência curiosa, Gracyanne afirmou estar ansiosa para enfrentar o novo desafio no BBB e admitiu que teme cair na Xepa. A musa fitness destacou que consome, diariamente, pelo menos 40 ovos como parte de sua alimentação regrada e rotina intensa de treinos.