Atriz se pronuncia após ser apontada como affair de Luciana Gimenez

A atriz Júlia Gomes usou suas redes sociais neste domingo (12) para se pronunciar sobre um vídeo em que aparece com Luciana Gimenez, em uma praia, em uma situação que muitos interpretaram como "próximas demais".

No registro, as duas estão deitadas e abraçadas em uma espécie de poltrona. Em determinado momento, Luciana se inclina e fica muito próxima de Júlia, que usa um leque para cobrir o rosto de ambas. Assim que o vídeo viralizou, a internet começou a especular que as duas estariam se beijando. No entanto, segundo Júlia, elas estavam apenas conversando. Veja:

Luciana Gimenez e a atriz Julia Gomes foram vistas juntinhas em uma praia. pic.twitter.com/qik49DDoWv — QG do POP (@QGdoPOP) January 12, 2025

“Está circulando um vídeo que, nossa senhora, até amigas que nem ‘feliz ano novo’ me deram estão me enviando para perguntar. E eu nem vou responder, porque minha resposta está nesse vídeo aqui”, começou a atriz em uma publicação no TikTok.

“Eu estava conversando com uma amiga e estava pertinho dela porque estávamos tendo um momento muito próximo de amigas; nos conhecemos há muito tempo. É muito triste ver que as pessoas realmente querem distorcer as coisas, sabe?”, continuou Júlia.

“Se realmente tivesse acontecido o que estão dizendo, eu não teria problema nenhum em vir aqui e falar: ‘Gente, aconteceu’. Mas não aconteceu. Estávamos apenas tendo um momento de amigas. Era ano-novo, a festa estava muito legal”, explicou a atriz, referindo-se a Luciana Gimenez.

Júlia finalizou dizendo que a situação foi tirada de contexto: “Fico realmente muito chateada com essas coisas que distorcem a verdade, mas sei que isso acontece. Tem gente que quer o nosso bem, mas também tem gente que quer nos prejudicar de alguma forma. Não tenho por que esconder nada, mas queria deixar claro que o vídeo foi tirado completamente de contexto e houve muita maldade da pessoa que divulgou”, concluiu.