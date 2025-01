Alexandre Correa alfineta Ana Hickmann após garantir R$ 15 mil de pensão

O empresário Alexandre Correa usou as redes sociais, na noite de quinta-feira (9), e falou sobre arrogância. Após conquistar na Justiça o direito de receber da ex-mulher, Ana Hickmann, uma pensão compensatória de R$ 15 mil, o empresário escreveu: "Que a verdadeira Justiça conceda aos arrogantes a lição que merecem."

Durante a noite, Alexandre fez uma série de agradecimentos ao público que o acompanha nas redes sociais e à equipe de advogados que o defende nas ações, sem entrar em maiores detalhes sobre a vitória judicial. Por meio de nota, a assessoria de imprensa de Ana, que atualmente está noiva do chef de cozinha Edu Guedes, confirmou a informação.

No entanto, lamentou o vazamento do caso, que corria em segredo de Justiça. "Sobre as notícias da fixação de alimentos compensatórios ao ex-marido, em sede de tutela de primeiro grau, e a condenação do Sr. Alexandre na prestação de alimentos ao filho, a defesa de Ana Hickmann lamenta a veiculação de decisões judiciais do processo de divórcio, sabidamente em segredo de justiça. Por tal razão, não se manifestará sobre a decisão, que recebeu com serenidade", declarou a equipe de Ana.

Na decisão, a juíza responsável por julgar o caso declarou que Alexandre "foi afastado das empresas nas quais figura como sócio com a autora [Ana], as quais representavam a principal fonte de renda do ex-casal e onde exercia seu trabalho". Em outro trecho, ela destaca que o empresário ajudou a ex-mulher a administrar as empresas, que hoje estão com dívidas que podem chegar a R$ 40 mil. Até o momento, Ana não se manifestou publicamente sobre a decisão.

Nas redes sociais, a decisão judicial revoltou os internautas: "Só aqui mesmo, foi agredida, ainda vai dar vida boa ao alecrim dourado", escreveu um usuário. "A Justiça brasileira fazendo o nome", opinou outro. "Ana precisa de uns advogados melhores, né?", indagou um terceiro.