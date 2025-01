Vazam imagens do casamento secreto de Sabrina Sato e Nicolas Prattes

Vazaram as imagens do casamento de Sabrina Sato e Nicolas Prattes, na tarde desta sexta-feira (10). O casal escolheu a capela da Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, interior de São Paulo, para selar a união. A apresentadora e o ator estão juntos desde fevereiro do ano passado. O casal perdeu, recentemente, o primeiro bebê, após 11 semanas de gestação.

Discretos, a apresentadora e o ator optaram por uma cerimônia intimista para amigos e familiares no local. Algumas personalidades do mundo da moda como: o maquiador Rodrigo Costa, o stylist Yan Acioli e a estilista Helô Rocha marcaram presença no evento.

Além da moda, personalidades fortes do Carnaval também prestigiaram o casal. O carnavalesco Paulo Barros da escola de samba "Unidos de Vila Isabel" do Rio de Janeiro, foi um dos destaques entre os convidados.

Quem também esteve compartilhando do momento além de familiares e amigos, foram famosos como Ana Maria Braga, Junior Lima e Mônica Benini, Fernanda Rodrigues e Raoni Carneiro e Fernanda Motta. Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre o casamento dos pombinhos.

"Viva o amor enquanto dure, que sejam felizes", desejou um usuário. "Recebendo as bênçãos de Deus para constituir a família", opinou outro. "A gente está nesse mundo pra ser feliz, que eles sejam muito felizes", desejou mais um.