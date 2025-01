Alexandre Correa se pronuncia após conseguir pensão de Ana Hickmann

Alexandre Correa gravou um vídeo se pronunciando pela primeira vez após o Tribunal de Justiça de São Paulo determinar que Ana Hickmann, sua ex-mulher, pague uma "pensão compensatória" de R$ 15 mil como compensação pelo divórcio.

O empresário afirmou que preferia ter resolvido a questão com a apresentadora sem a necessidade de recorrer à Justiça e comparou a vitória nos tribunais ao ganho de "água e sombra". “De fato, as últimas notícias são como dar a um homem no deserto água e sombra. Isso me traz calma após tantos dias de sofrimento”, disse ele no vídeo.

“Sendo muito honesto, se eu pudesse fazer um pedido a Deus, seria que nada disso tivesse acontecido. Eu jamais gostaria de passar por essa situação e preferia que tivéssemos tido uma separação normal, como qualquer casal. Desejaria que essa exposição e sofrimento não tivessem feito parte da minha vida”, declarou.

Na legenda de sua publicação, Alexandre expressou sua expectativa pelo fim do “pesadelo” do divórcio: “Tudo poderia ter sido muito mais simples e prático, mas, infelizmente, essa não foi a escolha da outra parte. Agradeço a Deus pelos últimos desdobramentos divulgados pela imprensa e espero acordar desse pesadelo o mais rápido possível.”

Vale lembrar que, segundo informações, a modelo foi condenada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) a pagar R$ 15 mil por mês ao ex-marido. A pensão deverá ser paga até que o caso seja concluído pela Justiça.