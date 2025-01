Sandy e Lucas Lima são flagrados curtindo férias em família na Disney

Sandy é flagrada com ex-marido Lucas Lima - (crédito: Reprodução Instagram)

A cantora Sandy e o ex-marido, Lucas Lima, foram flagrados curtindo um passeio ao lado de Xororó e sua esposa, Noely, no último domingo (12), nos Estados Unidos. Recentemente, a cantora compartilhou fotos curtindo um resort supostamente na companhia do novo namorado, Pedro Andrade.

Nas imagens, o quarteto parece curtir a viagem em "família". No entanto, os famosos não compartilharam os registros do passeio até o momento. Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre o flagra em meio aos rumores do namoro da cantora.

"Sandy e Lucas Lima? Cadê o namorado da Sandy?", indagou um usuário. "Então é vdd os boatos que voltou com o ex-marido?", comentou outro. "Pobre se separa e fica de mal! Rico se separam e fazem viagens juntos! Que chiques", escreveu mais um.

Vale lembrar que Sandy e Lucas Lima anunciaram o fim do relacionamento no último dia 25 de setembro de 2023. Nas redes sociais, o músico, que é pai de Théo, de 10 anos, fruto do seu casamento com a artista, comentou sobre a separação.

“Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva”, escreveram na época. “E a gente sabe que é pedir demais, mas vamos pedir mesmo assim: por favor, respeitem nosso momento, nossa família. A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu nosso relacionamento tão feliz, tão bem-sucedido", disse.

