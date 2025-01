Tuca Andrada 'ofende' Gisele Bündchen após modelo pedir doações

A modelo Gisele Bündchen foi atacada pelo ator Tuca Andrada. Na rede X, antigo Twiter, o artista compartilhou uma notícia que divulgava a modelo pedindo ajuda às vítimas afetadas pelos incêndios na Califórnia, que já destruíram uma área residencial do tamanho do estado do Amapá.

Na publicação, Tuca escreveu: "Vá a merda. Podem me chamar do que quiserem, mas vá a merda." Vale ressaltar que a modelo, que mora nos Estados Unidos, levantou fundos para ajudar as vítimas dos graves incêndios que consomem Los Angeles.

"Meu coração está partido por toda essa devastação que está acontecendo na Califórnia. Estou em orações por todos impactados por essa tragédia. Vamos ajudar esses heróis da vida real a parar com essa catástrofe. Por favor, ajude da forma que você puder. Eu doei aqui, supportlafd.org", disse a brasileira nas redes sociais.

Nas redes sociais, o posicionamento do famoso dividiu opiniões. "Masculinidade tóxica ofendendo mulher. Lamentável", disse um internauta. "Gostaria de saber quanto foi doado pelos californianos para as enchentes no Rio Grande do Sul", falou outra.

Na última semana, Paris Hilton compartilhou em seu perfil do Instagram imagens da sua mansão que foi destruída pelos incêndios em Malibu. “O que parte ainda mais meu coração é saber que esta não é apenas a minha história. Tantas pessoas perderam tudo. Não são apenas paredes e telhados – são as memórias que transformaram essas casas em lares. São as fotos, os objetos guardados com carinho, as peças insubstituíveis de nossas vidas."